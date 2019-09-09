解決青年低薪 藍推《提升薪資執行特別條例》 16:272019/09/09 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立院黨團將推動《提升薪資執行特別條例》立法，目前已完成黨內立委連署。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為搶救青年低薪問題，國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰、許毓仁9日召開記者會表示，黨團將推動《提升薪資執行特別條例》立法，目前已完成黨內立委連署，呼籲民進黨團也支持；曾銘宗表示，蔡政府曾稱107年若未解決低薪問題，將對不起年輕人，但至今連一項都沒有做到；賴士葆也抨擊蔡政府呼攏年輕人，頻以任內調高基本工資次數當政績，卻忽視多數台灣本勞早就領比基本工資還要高的薪水。 (中時 ) #提升薪資執行特別條例 #賴士葆 #曾銘宗 #費鴻泰 #許毓仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 身懷300萬現金 竟會忘了帶下車？ 藍委揭穿5疑點 陳明文聲明非獻金 04:102019/09/05 政治要聞 韓國瑜開直播 聲援陳麗娜許淑華曾銘宗 15:112019/09/06 政治 「妳小心被陳菊告」韓粉女星聽完秒回嗆！ 18:002019/09/06 娛樂 蔡碧仲為陳明文辯護 藍委譏：當年律師費太值得了 22:272019/09/06 政治 善款挪作他用 韓盼將心比心 04:102019/09/07 政治要聞 國民黨撂話 窮洪荒之力擋修法 01:122019/09/08 政治要聞 立院戰將輪番上台 林國春：票投韓國瑜 年年都有餘 18:282019/09/08 政治 藍委提案拚加薪 修法公布低薪企業負責人 10:122019/09/09 政治 政治熱門新聞 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了 - 政治 不是批評？韓粉灌爆馬英九臉書！留言這2句話 - 政治 吳敦義一席話 他親眼見許淑華哭了 - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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