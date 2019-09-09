為搶救青年低薪問題，國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰、許毓仁9日召開記者會表示，黨團將推動《提升薪資執行特別條例》立法，目前已完成黨內立委連署，呼籲民進黨團也支持；曾銘宗表示，蔡政府曾稱107年若未解決低薪問題，將對不起年輕人，但至今連一項都沒有做到；賴士葆也抨擊蔡政府呼攏年輕人，頻以任內調高基本工資次數當政績，卻忽視多數台灣本勞早就領比基本工資還要高的薪水。

(中時 )