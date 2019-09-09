颱風法西以日本關東史上最強等級颱風之姿，在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，已知造成1人死亡、超過20人受傷，及逾90萬家戶停電等災情。

由於法西侵襲關東地方時間正好是日本首都圈通勤與通學的尖峰時段，許多鐵道業者昨天宣布在今天上午實施預防性停駛，但一早還是有不少民眾前往東京都內各大車站等待電車復駛，將車站擠得水洩不通。

綜合各大日媒報導，東京都警視廳表示，日本時間清晨5時20分左右，東京都世田谷區大原地區道路上，有人發現一名50多歲女性倒臥路上，送醫後不治。根據附近的監視錄影機錄下的影像，這名女性疑似受到強風吹襲撞到附近的建築物，警方將進一步調查詳細原因。

法西上午不到5時從千葉市附近登陸，是時隔約3年再有颱風從關東地方登陸。消防單位表示，法西在千葉縣千葉市與館山市等地共造成逾20人受傷；橫濱市這兩天也有兩人因颱風受傷。

千葉縣市原市一處高爾夫球練習場的梁柱不堪強風吹襲傾倒，長度約140公尺的網布與梁柱壓在附近約10棟民宅上方，其中一名20多歲女性受到重傷。千葉縣館山市一處加油站的屋頂也被強風吹毀。

法西登陸後的中心氣壓為960百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，是從有統計數據以來，登陸關東地方最強等級颱風。

日本氣象廳表示，法西在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄。

負責首都圈輸配電的東京電力PG公司表示，截至日本時間上午8時，共約有93萬1800個家戶停電，其中千葉縣約63萬3600戶。

截至上午11時，羽田機場起降航班，國內線及國際線分別有104個及3個航班被取消；高速公路至少也有43個區間目前暫止通行。

東京機場辦公室表示，法西帶來的強風造成羽田機場國際線航廈內施工現場部分隔板傾倒，另外機場停車場外牆工程鷹架也有部分倒塌，所幸兩起意外都沒有造成任何人員受傷。

池袋站一早就擠滿想搭電車或地下鐵的民眾，由於山手線等電車未及在原訂復駛時間發車，造成人潮爆量，站務人員直到上午10時45分仍持續管制民眾進入站體；不少民眾一早為等待東海道新幹線復駛，擠爆東京站新幹線剪票口。

由於強風吹襲，許多上班族在池袋站外排隊等待搭計程車。一名在車站附近工作的50多歲女性說，平常都是步行約30分鐘到公司上班，但今天風勢強比較危險，所以就不想用走的，改搭計程車到公司。

(中央社)