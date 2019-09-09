三重造勢湧逾35萬人！ 韓國瑜穿白襯衫抗抹黑

國民黨總統參提名人韓國瑜8日晚間，在二重疏洪道幸福水漾公園舉辦新北造勢晚會，會場外其中一位鼻子插著氣管的老伯，也身穿國旗裝、戴著國旗帽，在家人攙扶下搭乘捷運抵達三重，堅持為韓國瑜力挺到底。韓國瑜對此也特別在臉書發文感謝，同時也向馬前總統致謝。網友看完表示「謝謝馬總統，沒讓馬總統把話說完真的很抱歉，大家要說聲感謝」。

昨主辦單位正式宣佈，現場已湧入超過35萬人，其中一位鼻子插著氣管的老伯，也身穿國旗裝、戴著國旗帽，在家人攙扶下搭乘捷運抵達三重，堅持為韓國瑜力挺到底，讓在場不少人動容。

韓國瑜在臉書PO文表示，謝謝今天所有來參加的朋友們，有你們的陪伴，才讓今天的晚會這麼成功。「謝謝吳敦義主席和馬英九前總統，洪秀柱前主席、李乾龍主委、蔣根煌議長，還有黨公職夥伴今天的參與，有你們的相挺，才會讓今天的晚會順利圓滿，展現本黨團結的氣勢，我們相信，明年1/11一定能重返執政」。

也謝謝朱立倫前主席和侯友宜市長鼎力協助，雖然今日無法參與，但還是給予各種協助。謝謝為了這次活動特地前來的表演嘉賓、與會來賓、工作人員及記者朋友，有你們的鼓勵，才會讓今天的活動圓滿落幕。

韓國瑜強調，也特地感謝，插管還特地到場支持的老先生，韓國瑜一定會更努力，不辜負大家！

這次大選，國民黨沒有分裂的本錢，更沒有猶豫的空間，每一個人都是勝利的關鍵，翻轉台灣！這是我們唯一的信念！

網友紛紛大讚，「謝謝馬總統，沒讓馬總統把話說完真的很抱歉，大家去馬總統的臉書送暖一下，說聲感謝」、「第一次參加很感動」、「每次參加完造勢心中都暖暖的，好感動！」、「尤其是謝謝馬總統，今天有點委屈了，建議大家到馬總統臉書送暖鼓勵表達感謝，謝謝大家！」、「為了台灣的未來，大家真的太棒了」、「現場人超多，超感動！我第一次參加造勢，真的永生難忘.韓國瑜加油！」。

韓粉在韓國瑜臉書留言。(圖/截自 韓國瑜臉書)

(中時電子報)