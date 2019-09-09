彰化縣埔鹽鄉供奉玄天上帝的順澤宮因為宮廟帽子被國際三鐵冠軍選手戴著拍照，一夕爆紅。（謝瓊雲攝）

住在隔壁村的居民游先生專程跑來廟裡詢問能否索取帽子，並借廟方人員的帽子拍照打卡。（謝瓊雲攝）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮的球帽，被勇奪法國三鐵冠軍挪威選手戴著拍照上傳IG，一夕爆紅，9日上午廟方詢問電話接到手軟，還有在地的八旬老奶奶說要幫在縣政府工作的孫子索取留念，廟方主委魏信顧說，因為索取的情形太踴躍，將緊急訂做1000頂，歡迎各方信眾踴躍來廟參拜索取。

法國尼斯鐵人三項世界錦標賽是國際鐵人競賽年度盛事之一，最新的一位冠軍，8日晚間23歲挪威籍選手Gustav Iden以3小時52分35秒的成績拿下；當他衝向終點線時，頭上戴著的帽子竟是繡有「埔鹽順澤宮」字樣的球帽，其實早前他也曾戴這頂帽子在日本參賽，並拍照上傳IG，帽子一夕爆紅，瞬間成為全場焦點，更引發國內網友興奮熱議。。

順澤宮就位在彰化縣溪湖分局埔東派出所對面，一早成為熱門打卡點，住在隔壁村的游先生也專程來詢問能否索取帽子，並向廟方人員借帽子拍照，他表示一早看到朋友分享新聞，發現這頂爆紅的帽子就在住家附近，專程趕來詢問，希望能戴著參加年底的台北馬拉松賽事。

順澤宮主委魏信顧表示，順澤宮主祀玄天上帝的大帝，已有300多年歷史，20年前修建新廟；與供奉二弟的溪湖忠覺里玄天宮、秀水惠來厝三聖宮供奉三帝，三家宮廟是兄弟友廟，經常會每年定期相互拜訪。最近這批帽子是2016年前往南投名間鄉松柏嶺受天宮會香時所製作，當時訂製500頂，原本還剩幾十頂，但今天一早已經被索取預訂一空。

魏信顧說，一早有聽信眾分享告知宮廟的帽子突然在網路上爆紅，還有民眾主動來掏出幾張千元大鈔，說要贊助訂製帽子，廟方人員都十分感動；由於附近有居民是日籍東京人士，娶了台灣本地太太後退休定居在此，這頂帽子可能是他戴著回日本時遺落而被挪威的馬拉松選手撿拾戴去法國。

魏信顧說，一直仍有許多民眾打來詢問能否索取帽子，已經與廠商聯絡要求趕工訂製1000頂，歡迎各方信眾踴躍到廟裡參拜，索取這頂帽子結緣。

(中時 )