緊鄰水漾公園的重新橋下周邊馬路也被棄置許多隨手垃圾。（戴上容攝）

不少裝置藝術都被破壞（戴上容攝）

周邊被棄置許多隨手垃圾（戴上容攝）

多片草皮光禿禿成為一灘灘爛泥（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國於昨晚在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，主持人在會場高喊人數超過30萬人，但今早重回現場，多片草皮光禿禿成為一灘灘爛泥，不少裝置藝術都被破壞，清潔人員表示，垃圾堆積超過2公尺，卡車已載運2大卡車，目前持續清理中。

三重幸福水漾公園，現場多名穿著新北高灘處園區維護工作人員背心的清潔人員持續清掃表示，從早上7點到現在馬不停蹄清掃，已載運2大卡車垃圾，垃圾堆積高度超過2公尺，並表示這是近期垃圾量最多的一次，緊鄰水漾公園的重新橋下周邊馬路也被棄置許多隨手垃圾。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，要求租借場地的單位復原，若沒依照期限復原，將會要求賠償，情節嚴重者3年停借新北的場地。

諶錫輝說，目前初步檢視攤位區車輛壓痕較深，損傷較嚴重，民眾座位區雖有壓痕，但草有活性應會長回來，市府會在10日會勘，確認損傷狀況，要求廠商回復原貌。

諶錫輝說，本次活動申請活動從6日到9日，新北市高灘地工程管理處已到現場監督撤離作業，目前申請單位清潔人員已在整理 ，今天晚上12時前必須完成撤離作業。

(中時 )