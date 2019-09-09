教育部今天公布108年度教學卓越獎參賽狀況，共47所國民中學參加初選，由各地方政府舉薦其中23所學校進入複選，最後有8所學校獲金質獎或銀質獎，預計9月20日在高雄市正修科技大學頒獎典禮揭曉獎落誰家。

這次獲獎8所學校團隊分別為桃園市立楊梅國民中學秀才分校、屏東縣私立南榮國民中學、台南市立中山國民中學、台中市立日南國民中學、新北市立青山國民中小學、台東縣立賓茂國民中學、新北市立大觀國民中學、台北市立天母國民中學。

今年教學卓越獎國中組入圍各團隊方案理念，台東縣立賓茂國民中學從體育與樂舞開始，找回孩子的學習興趣，挽救自小的學習挫折，並從技藝與創客實作中，建立孩子的自信，進而在志工服務中，培養孩子運用所學，學習回饋部落，為部落服務。

新北市立大觀國中以「照影擺接續情緣」讓孩子主動探究，將知識化為永續生存的行動力量。藉由「雲濤擺接創編程」透過邏輯與運算思維的培養，將創造應用於生活，透過設計將創思實現。透過科學、科技、工程、藝術及數學等學科知識的整合應用解決問題以達「寄情擺接飄藝創」。

台中市立日南國中以「國際」為主題，結合「在地」校本課程並進行多元智慧及跨領域的融合，以實踐素養導向之課程與教學。學校以鏈結學生對在地文化與產業的認同為起點，結合跨文化的理解與溝通，培養學生具備尊重多元文化的價值、包容文化差異的素養，進而透過與不同文化的接觸去瞭解全球議題，培養出具備國際素養與公民意識的孩子。

台南市立中山國中，以理解學生需求為起點，以府城在地文化的優勢為基底，開展出跨領域的特色課程，從「人文底蘊」、「科技創造」、「美學新力」的三大面向著手，建構出五大關鍵能力(觀察力、感知力、創造力、統整力、恆毅力)，並能在「生活應用」時優游自在。

(中時 )