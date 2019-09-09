推動全民CPR委員會成立 強調急救重要性 16:412019/09/09 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 推動全民CPR委員會9日成立，立院厚生會長、立委蔣萬安（前排左二）以及立委柯志恩（前排右二）、陳宜民（前排右一）、推動全民CPR委員會主委王宗倫（前排左一）等人一同呼籲社會大眾重視CPR急救的重要性。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 推動全民CPR委員會9日成立，立院厚生會長、立委蔣萬安以及立委柯志恩、陳宜民、推動全民CPR委員會主委王宗倫等人一同呼籲社會大眾重視CPR急救的重要性。 (中時 ) #委員會 #全民 #推動 #立委 #重要性 也許您會感興趣 推薦閱讀 勇者無懼 挺過浩劫 倖存者絕地重生 00:572019/09/05 地方新聞 中市前8月PM2.5 創近9年新低 13:092019/09/05 政治 YouTube非法蒐集兒童個資 53億和解 14:572019/09/05 國際 十聽眾九人「不收貨」 挺政府者也要求獨立調查委員會 14:332019/09/05 兩岸 首創開放自駕車、機器人做學伴 竹市長奪「智慧城市」首長施政第1 17:452019/09/05 生活 立院註銷高潞以用立委資格 中選會公告鄭秀玲遞補 19:532019/09/05 政治 串連苗市推動社造 茶粄陶染再現風華 18:302019/09/06 生活 鐵藍票區 藍選將沒掛與韓合照看板惹關注 10:402019/09/07 政治 黑鮪配額300噸給日本？ 漁業署：將要求用大目鮪換 23:422019/09/07 生活 立院戰將輪番上台 林國春：票投韓國瑜 年年都有餘 18:282019/09/08 政治 政治熱門新聞 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了 - 政治 不是批評？韓粉灌爆馬英九臉書！留言這2句話 - 政治 吳敦義一席話 他親眼見許淑華哭了 - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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