國民黨總統參選人韓國瑜昨於新北舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義出席力挺，不過馬英九致詞到一半，就被主持人打斷，還遭到韓粉鼓譟趕下台，外界質疑是對前元首不敬。柯文哲尷尬表示，馬英九也是脾氣好，那一幕自己也是看得目瞪口呆。

柯文哲坦言，自己看到那一幕（馬被趕下台），倒是有點目瞪口呆，這個有一點，比較善意的解釋是流程設計不良或是準時的問題，如果是發生在自家陣營，一定會要求寫檢討報告。

對於，韓國瑜教韓粉面對抹黑就回嗆「他奶奶的」，是否是種庶民語言的表現，柯尷尬表示，台上台下有時候盡量區分一下。

韓國瑜在造勢活動中直言「反送中是香港在流血，蔡英文在補血」，對此柯文哲一改先前大砲性格，柯僅說，也不必講到這樣，對兩岸或是香港問題保持政策一致性就好了，老實講兩岸議題有時還蠻危險的，「兵者，國之大事，死生之地，不可不察」。

柯文哲指出，對於兩岸問題會選擇照稿念， 像自己會亂講話，可以亂講話的地方可以亂講話，但牽涉到國家，原則上還是一致就好。

至於韓國瑜表明自己的台灣價值就是是自由民主，柯文哲表示，民主自由本來就是台灣價值的核心，這沒問題， 但有時候要再完整說明一下有沒有其他的。

(中時 )