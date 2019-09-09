「情歌天后」梁靜茹上月被與趙元同9年婚姻告吹，當時她不願對外多回應，老公也予以否認，然昨(9/8)梁靜茹首度露面，來台舉辦新專輯分享會，唱到第二首歌《慢冷》時忍不住淚崩，現場一度中斷，會後受訪時證實已離婚，5歲兒子則是共同照顧，這消息讓歌迷相當不捨，紛紛要她保重自己，而資深音樂人許常德則正向表示梁靜茹宣布離婚的時間是「浪漫的」，甚至表示在這時代選擇離婚「大都是好事」。

梁靜茹認離婚後，許常德在臉書po文，表示宣布離婚有很多種方式，「但在演唱時，有音樂、有那麼多粉絲陪伴，即使是心碎，也都是浪漫的」，至於斷開9年婚，許常德抱持正向的態度，覺得這時代離婚大多是好事，「明明是因為不合而分開，為何要持續難過？」。

許常德也安慰，這時難過並非因為離婚，「而是習慣還留著餘味，很快就會散掉的，不用擔心」，而真正會傷心的，是「不放過自己」，畢竟離開誰都不會怎樣，「是離不開誰久了⋯⋯會生病」。

(中時電子報)