一名水電師傅6日在臉書「爆廢公社」發文：今天差點GG了！原來他在舊大樓施工時，差點挖到高壓電地下管線，若稍不小心，後果不堪設想，網友看後紛紛驚呼：「太危險了！」

原PO驚呼若不小心挖到高壓管線後果不堪設想。（圖／摘自報廢公社）

這名水電工貼出2張照片驚嚇：「嚇死了！工作18年第一次遇到，可以買樂透了！」，照片中可看到，施工過的地板上，有多條粗大管線從半截水管中竄出，他說，這是高壓電地下管線，位於30年舊大樓的10樓，可能是當初工人施工草率埋管，才會差點釀禍。

水電師傅發文表示工作第一次遇到，還留言：「今天差點gg」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看後驚呼「根本是地雷」、「沒戴套直接埋是哪招」、「夭壽喔！PVC管也不埋足夠…」、「是不是埋很淺阿，扯餒」、「看起來很像100平方的線」、「大電欸…好多條」、「應該說原屋主能活著真是幸運 」。

此貼文讓其他水電師傅跳出來分享自己遇過的危險經驗「我以前用水電手鋸沒手套，有鋸到380的電，還好我還能在這留言」、「有打到過220的，蹦一聲被電到酥麻，還好沒被黏到...不然會gg」。

(中時電子報)