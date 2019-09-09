國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，但正當前總統馬英九致詞卻遭打斷，引發議論。對此，國民黨北市議員游淑慧認為，鼓譟或中斷馬發言的，都把個人喜好情緒，放在支持韓國瑜之前，放在勝選目標之前了。她感嘆表示，即便那只是昨天現場的百分之一、千分之一，「都已經讓昨晚成功的活動失焦了！」

韓國瑜昨在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，並與馬英九、國民黨主席吳敦義等人同台。不料，就在馬英九上台致詞時，因韓國瑜抵達現場造成支持者不斷鼓譟，造成馬英九致詞頻頻遭打斷，馬英九也表示「我還沒講完」，最後仍被中斷演講請下台。

游淑慧在臉書撰寫「打選戰不是發洩情緒、表達個人喜惡的時候！」一文。她指出，鼓譟馬發言的、中斷馬發言的，都把個人喜好情緒，放在支持韓國瑜之前，放在勝選目標之前了。她直言，即便那只是昨天現場的百分之一、千分之一，都已經讓昨晚成功的活動失焦了！反馬、護馬、反韓、護韓，都蓋住昨天晚上幾十萬民眾的熱情和辛苦。她說昨天是韓國瑜的大日子，不要以為嗆馬是在打臉馬，其實是在給韓市長找麻煩。

游淑慧也提及，真的很憂慮國民黨2020大選，一個已經在野的政黨，一個已經初選提名的政黨，至今還在內亂，打什麼仗？「真的有人在乎民進黨繼續執政？真的有人厭惡民進黨濫用權力？真的有人在意民進黨吸盡國家資源？真的有人恐懼民進黨國家機器的操作？」她認為答案是「沒有！」因為很多人只在乎自己、在乎自己的不爽得以發洩、在乎自己所支持的才是對的以及在乎自己是否有所表現！

(中時電子報)