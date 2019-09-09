2018年全台接受聽力篩檢的新生兒人數高達17萬6345人、篩檢率98.1％，其中確診744位聽損兒，醫師建議孩子3至4歲時還要再次接受聽力篩檢，以幫助發現在新生兒篩檢時未能檢測出的聽力障礙，及早治療。

聽損的高危險群包括聽障家族史、母親懷孕期前3個月內感染德國痲疹或其他病毒性疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧、出生後曾住加護病房、細菌性腦膜炎與頭頸部先天畸形(如小耳症)等。

由於先天性輕、中度聽障的孩子不容易被發現，加上孩子自己不會表達，又無明顯語言溝通的障礙，故經常被忽略，有時發現時已經過了治療黃金期，因此新生兒聽力篩檢更為重要。

去年國內新生兒聽力篩檢人數17萬6345人，篩檢未通過1983人，進一步確診出744位聽損兒，聽力篩檢未通過者，國健署建議，儘快至醫院進行做診斷性的檢查，確認是否有聽損、聽障情形及其嚴重程度。

目前聽損小孩的挽救是進行聽語治療及復健等療育或配戴助聽器、人工電子耳等輔具，增加幼童透過聽覺學習語言的機會。

國健署表示，2歲以下孩子平日多留意其聽力，可以透過「兒童健康手冊」的「家長紀錄事項」自行評估孩子發展與聽力狀況，到了3至4歲再篩一次，以檢測是否有聽力障礙。

(中時 )