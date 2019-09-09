今年30歲的小傑媽媽（化名）小時候父母就離婚，僅靠母親一人拉拔長大，但經濟收入不豐，高中時便離開家裡、就讀夜校、半工半讀，也因為從小沒了父親，讓她想要追求安全感，早早就與男朋友結婚生子，沒想到孩子的爸在孩子2歲時就離開，她頓失依靠，罹患重度憂鬱症，每晚徹夜難眠、來回踱步，也精神狀況無法工作，但為了孩子她不放棄，接受治療後，目前已穩定就業，未來還想從事長照工作。

據台北家扶統計，截至2018年年底，台北家扶扶助的1500個家庭中，有8成家庭是單親家庭或隔代教養家庭。

目前育有7歲孩子與4歲孩子的小傑媽媽則是受扶助的單親家庭之一，目前住在文山區山區的一棟鐵皮屋中，雖然僅有約6坪大，但至少可以遮風蔽雨，「很滿足了」，因為接受憂鬱症的治療，讓她被迫離開家庭，但為了孩子，她努力接受治療，半年後就接回孩子。小傑媽媽說，雖然目前的稍稍入不敷出，但有了家扶的協助還可以打平，未來希望等孩子長大了後，要擔任全職的照顧服務員。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，據統計，在家扶扶助的單親家庭或隔代教養家庭中，單親媽媽佔比約6成，而且隨著時代變遷，近年離婚的比率升高許多，離婚後的單親家庭要處理的是關係上的問題，有時還會因家庭經濟負擔，連歲末年終也買不起保溫瓶等家庭必須品外，連小小的娛樂休閒時間也沒有。

台北家扶將舉辦「從心開始幸福加溫」慈幼大會，透過園遊會讓扶助家庭可以有幸福的親子同樂時光，也希望各界人士加入1500份包括保溫壺、保溫瓶等布內的暖心福袋募集，讓弱勢家庭感受溫度。洽詢電話：（02）2736-2085。

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