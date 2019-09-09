市議員黃馨慧（右）、李中（左）今天舉行記者會，痛批「不能苦民所苦、那要政府何用？」要求市府調降地價稅。（陳世宗攝）

「不能苦民所苦、那要政府何用！」台中市政府地政局預計9月底起將舉辦11場地價稅調整公開說明會，台中市議員黃馨慧、李中9日痛批說，目前地價稅賦太沉重，呼籲市府履行「輕稅簡政」的承諾；109年公告地價佔市價比例應該調降50％，減輕民眾生活壓力要「有感」。

黃馨慧表示，國人傳統「有土斯有財」觀念，全台自有住宅率超過八成，民眾買房時需繳印花稅、契稅，賣房也有土地增值稅、財產交易所得稅，再加上每年房屋稅、地價稅，擁屋稅賦偏重、成本太高「一頭牛剝好幾層皮」；在勞工平均薪資未見漲，年輕人薪水不高，民生物價更是「只漲不跌」，民眾除了負擔房貸外還要繳納高額稅賦，很難振興內需消費、提升國家經濟力。

黃馨慧說，台中市分別在102年、105年及107年調整公告地價，105年台中公告地價平均漲幅38.25％、六都第一。公告地價上漲連帶地價稅暴增形同「全民變相加稅」；盧秀燕上任後承諾一定會「輕稅簡政」調降地價稅，目前公告地價佔市價比例約14％，109年該比例應該要調降50％，恢復到接近102年公告地價標準，才能讓民眾有感。

李中強調，台灣有關房屋的稅賦偏重，以購屋為例：從買屋到建商交屋，購入公寓大廈所繳交的稅金大約佔房價一成，透天建物繳稅更多、約佔房價18％，加上每年還要繳納房屋稅、地價稅，實在不宜再調漲公告地價、公告現值。呼籲市府明年元月一日公告地價一定要「苦民所苦」，才不辜負大贏20萬選票託付。

黃馨慧、李中強調，未來若順利進入國會，將針對建物及土地稅賦全盤檢討，朝向減輕民眾生活壓力，讓年輕人也有能力購屋，給親人一棟溫暖的家為目標！

(中時 )