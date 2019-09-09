距離總統獨立參選人連署截止日僅剩8天，鴻海創辦人郭台銘傳出中秋節前後宣布參選2020，盟友台北市長柯文哲今被問到「郭董宣布前會先跟你打招呼嗎？」柯文哲說郭有決定會跟他講，問題是還沒聽到，更故作神祕說「剩下8天，台灣歷史上最關鍵的8天」。

至於柯文哲臉書粉絲近日幾乎天天創新低，掀起「掉粉潮」，被認為是組黨加頻頻失言的結果，對此，柯文哲表示，這也是我們在反省，去年當選後一個月內臉書按讚增加了十五萬，我覺得比較理想是韌性社會，能夠比較穩定，意思就是說你的臉書可以15天、20天增加十五萬，可以在20天掉十四萬，哇，這種類似極端氣候的極端政治，不是一個比較穩定的社會該有現象。

柯文哲說，這是一個台灣的社會現象，只是在「柯文哲」身上展示出來，但是這種劇烈變動的社會現象的背後，其實還是要去思考，台灣還是要成為一個比較穩固的國家，很多這種社會現象還是要去思考一下，怎麼去改變它，老實講，你的粉絲數暴漲暴跌，就好像一個人突然胖突然瘦，對健康也不是很好。

對於太太陳佩琪昨又發臉書為柯遭抹紅抱不平，但網友卻不領情，柯尷尬表示，陳佩琪有時候這叫關心嘛，好太太好太太，對於網友認為陳在消費亞斯伯格症，柯說，不管是作為媽媽還是太太，她有她的...人家說關心、關心嘛，我只能說關心啦。

(中時 )