國民黨總統參選人韓國瑜8日赴新北市造勢，前總統馬英九上台助講，不料此時韓國瑜正好進場，馬被迫結束致詞，事後馬辦表示「相當遺憾」；韓國瑜競選辦公室9日上午鄭重發稿回應表示，由於活動到場的黨公職人員較多，以致流程耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓致詞時間延宕，實在深表抱歉，活動後韓國瑜也馬上致電給各個貴賓感謝支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

外傳因韓國瑜遲到，才會在馬英九在台上致詞時進場，造成馬被韓粉「噓」下台的尷尬場面，韓辦強調，由於到場的黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，韓國瑜市長也在場外等候，並無遲到，且昨天後場舞台有許多民眾聚集支持，導致車子無法駛入，許多貴賓也因此和韓國瑜一樣步行進入後場。

韓辦表示，韓國瑜市長十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚致詞前也與馬總統、吳主席在後台休息區聊天交流，分享看法，活動結束後，韓也馬上致電各個貴賓，感謝他們的支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

韓國瑜於是透過臉書發文，向吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等黨公職夥伴致謝，強調昨晚展現國民黨團結的氣勢，「我們一定能夠拉下蔡政府，重返執政」。

(中時電子報)