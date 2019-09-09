蔡英文總統連任競選口號喊出「2020，台灣要贏」，文化大學新聞系主任胡幼偉說，蔡的口號表示在2020前，台灣還沒有贏囉？但過去3年多，蔡怎麼會承認在任期內，台灣沒有贏呢？另外，他也質疑蔡競選主軸未提國安問題，反把「國安牌」讓給韓國瑜，

胡幼偉在臉書表示，蔡的競選主軸竟然是「2020，台灣要贏」！他的的評論是，這是個在語意上有問題的口號。那表示，在2020前，台灣還沒有贏囉？可是，至少，過去三年多，是蔡在執政啊！怎麼會承認在任期內，台灣沒有贏呢？

胡幼偉並質疑，蔡最近說，要團結「台灣派」、「中華民國派」和「中華民國台灣派」。2020，台灣要贏，那中華民國派和中華民國台灣派呢？怎麼突然又都不管了，只要台灣派贏呢？

胡幼偉說，蔡不是最會用國安牌打選戰嗎？這個競選主軸，卻完全沒提國安問題啊！反倒是韓的競選主軸有「台灣安全」的訴求，蔡竟然把國安牌讓給了韓，蠻有意思的！

(中時 )