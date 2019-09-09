港學界關注政府修訂《逃犯條例》一事繼續升溫，全港逾百間中學今(9日)發起築人鏈活動，包括多間傳統名校，如協恩中學、喇沙書院、鄧鏡波學校、九龍華仁書院、拔萃女書院、張祝珊英文中學、聖保羅男女中學、聖約瑟書院等。

而引發反修例風波、港男陳同佳台灣殺女友案死者潘曉穎母校赤柱聖士提反書院，亦有學生築人鏈。至早上8時許，各校人潮陸續散去。在赤柱聖士提反書院，今日一早已有400人出席活動。

而在名校林立的何文田，協恩中學、鄧鏡波學校、華英中學等多間學校築成的人鏈站滿天光道、常盛街，數千人參與。其中在協恩中學，早上7時許已有校友及學生參與活動，各人分別戴上口罩及手上持有寫上五大訴求的宣傳單張。

另外，在慈雲山，單是牽手路線已長達2.2公里，預計最少需要2000人組成。在今早7時，已有大批學生戴上口罩在學校村築起人牆，估計參與人數逾千人。

(中時 )