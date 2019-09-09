彰化「埔鹽順澤宮」這兩天成為世界體壇上的重要話題，瞬間紅遍全球。剛剛獲得今年法國尼斯三鐵世界錦標賽冠軍的挪威選手埃登（Gustav Iden），在衝線及頒獎台上高舉冠軍布條時，頭上竟然戴著一頂印有「埔鹽順澤宮」五個大字的帽子，相較於其他選手都是戴著印有世界知名企業贊助的帽子，顯得相當突兀，引起國外運動選手、媒體及網友好奇，這五個字到底代表啥意義?

一名關注賽事的外國網友表示，埃登會戴著這頂帽子當冠軍帽，其實有個溫馨小故事。埃登自己向友人表示，他幾周前到日本東京參加測試賽時，比賽前在東京街頭撿到這頂帽子，當下雖然找不到主人，但他認為如果可以好好照顧這頂帽子，也許會帶來好運。

埃登在東京撿到順澤宮帽子，視為幸運符。(翻攝自Gustav Iden IG)

果不其然，埃登在東京測試賽中獲得了第4名，他賽後還戴著撿到的這頂「埔鹽順澤宮」和其他選手合照。這次在法國賽事中，埃登以3小時52分35秒的成績奪冠，但是他在最後一項自行車衝線時，頭的帽子令主辦單位及媒體大驚，而賽後他又戴起「埔鹽順澤宮」的帽子接受頒獎，並把照片貼上臉書IG，引起全球的關注。大家紛紛打探? 首次出現在國際賽事的「埔鹽順澤宮」是哪個國家的大企業或贊助商?

因此有網友表示，埃登這一頂冠軍帽，廣告效益可能超過數百萬美金，彰化順澤宮這下子可發了。廟方表示，其實廟裡從昨天開始已經接到許多道賀的電話，還有許多運動選手都打電話來向廟方購買冠軍帽，希望能在日後比賽帶來好運。

順澤宮位於彰化埔鹽，是當地信仰中心，在地有300多年歷史，主要是供奉玄天上帝。廟方也表示，這頂帽子每年大概都會做500頂，分送給信徒，但目前廟裡也只剩幾頂，過去也有不少民眾會索取用來保平安用，但是現在電話接不完，廟方目前正討論，是否能加訂幾頂來滿足民眾所需。

彰化埔鹽順澤宮是地方重要信仰中心，供奉玄天上帝，已有300多年歷史。(翻攝自順澤宮臉書)

(中時電子報)