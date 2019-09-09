新北市長侯友宜今(9日)出席新北好市金讚獎頒獎典禮。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜昨(8日)在新北市舉辦首場自辦造勢大會，地主新北市長侯友宜卻因市政滿檔缺席，為此高雄市副市長李四川在晚會致詞時特別為侯緩頰，「把市政做好才是最好的挺韓方式」。侯友宜今(9日)出席新北好市金讚獎頒獎典禮受訪時表示，「離選舉還有一段時間，侯友宜更應該專心把市政工作做好，所以現階段我還是全力拚市政。」

侯友宜表示，每一個人有自己的工作角色，現在是市長，把自己的本分做好，這是讓市民最能夠接受的，「我應該把市長好好地做、努力地做，贏得市民的認同，這是我現在最重要的工作。」

對於老同事李四川特別在晚會替自己說話，侯友宜回應，「謝謝大家都很關心侯友宜，侯友宜最想做的事，靜下心來，全力以赴，逐一兌現對新北市民的承諾。」

侯友宜說，現階段離選舉還有一段時間，更應該專心把市政工作做好，所以現階段還是全力拚市政，每一個人的關心跟想法，都非常的尊重。

(中時 )