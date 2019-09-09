消息人士表示，共享辦公室業者WeWork 打算再次降低估值，這次會降到低於200億美元；與此同時，部分投資人也給WeWork壓力，要他們延後股票上市。

這是3天以來WeWork第2次調降估值目標。消息人士先前在5日表示，因潛在投資人對WeWork前景有疑慮，WeWork母公司The We Company將WeWork估值從470億美元調降至200億美元。

不具名消息人士表示，也有投資人質疑WeWork的商業模式，希望WeWork計畫中的首次公開募股（IPO）能延後到2020年。

首次公開募股的兩大承銷商摩根大通集團（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）將和對方以及投資人召開多場會議，試著化解疑慮。

消息人士透露，WeWork原訂明天開始路演（Roadshow）活動，向新投資人推銷股票，但現在也出現變數，路演或許無法如期於下週舉行。

WeWork婉拒評論此事。

(中央社)