媒體報導大學生騎機車肇事相關新聞，提到「陽明山仰德大道 文大生的血鋪成的」，對此，文化大學今天特別發布新聞稿澄清，這是外界偏誤的刻板印象，並非現況，文大學生於2017年12月迄今，在仰德大道騎乘機車的致死率為零。

文大表示，仰德大道車禍樣態不僅限於學生騎機車，例如2018年7月的工程車肇事，文大即有無辜師生死傷，也就是在許多車禍事件中，文大師生往往是被害人。

文大說，以往仰德大道車禍確實較多，也因此包括文大、台北市政府等都投注了很多心力，例如市府於仰德大道增設測速器、增設相關道路安全設施等。

至於文大，每學期均致力宣傳交通安全，具體措施包括開學新生訓練必有交通安全觀念宣導、以及教官及導師入班宣導等；另外，學校除了自有接駁專車，另也協調公車入校及建立計程車共乘制度、鼓勵學生搭乘大眾交通工具等。

文大表示，對於交通安全的要求絕不會妥協或鬆懈，因此不會以近兩年無學生因騎機車死亡為滿足。未來將持續擴大、積極宣道交通安全觀念，希望達到每年均零傷亡的終極目標。

(中時 )