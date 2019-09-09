國內旅遊現正刮起補助風，但若是想出國省荷包，把握這幾天，免補助直接下殺59折起！易遊網「99狂歡節」今日10點至9月12日下午5點火熱開跑，祭出眾多國內外機票、訂房、旅遊、票券當地遊等優惠商品，並將豪氣送出999個行李箱、澳洲來回機票、五星級飯店住宿券等好禮。接下來秋冬旅遊想安排賞楓、滑雪之旅，現在就是搶好康的最佳時機！

【秒殺預測！沖繩票價直接砍半】

易遊網「99狂歡節」旅遊商品全面祭出有感折扣，國外機票部份，像是【沖繩計畫票4天】價格直接砍半，含稅只要4,999元起，限量6席，絕對是必鎖定的秒殺商品；【東京計畫票5天】則下殺至含稅不到6千元起，限量6席，搶到賺到；若有計劃赴日賞楓，【北海道計畫票6天】賞楓季節期間出發，含稅最低只要6,999元起。此外，酷航日本航點在此次促銷，提供台北飛東京單程2,038元起、台北飛札幌單程2,238元起、高雄飛大阪單程1,738元起(以上皆為未稅票價)，活動期間下單獨家抽台北新加坡雙人來回機票！

沖繩機票下殺半價，含稅不到5千元

【每人折9,999！日本滑雪營神低價】

今年冬天想來場粉雪天堂的滑雪體驗嗎？【日本東北安比高原滑雪營5天】原價含稅43,900元起，「99狂歡節」不囉嗦每人狂降9,999元，3萬出頭就能衝滑雪，還搭配中華民國滑雪協會認證教練指導教學，限量10席，小資初滑者一定要手刀快搶！出國跟團不用萬元，韓國絕對是高CP值首選，像是【濟州團體4天】每人現減2千元，最低不到7千元就能出發。有賞楓計劃的民眾，【北陸團體5天】走訪黑部立山賞楓紅，入住溫泉飯店泡名湯，2人成行第2人享9折，含稅最低2萬5有找。

日本安比高原滑雪營每人現折9,999元

【最高64折起！飯店優惠免等補助】

出遊訂飯店想撿便宜，除了把握每人1次的政府補助外，「99狂歡節」有眾多飯店祭出獨家折扣，最高64折起，限時下殺不等人，補助慢慢用，優惠先搶起來！秋冬泡暖湯、住五星，【台東鹿野鹿鳴溫泉酒店】一泊二食每晚最低3千有找；房內皆有泡湯池的【捷絲旅礁溪館】，直接下殺64折，最低只要2,999元起；擁有200坪遊戲空間，深受親子客喜愛的【夏都城旅安平館】，雙人下殺71折起，每晚只要2,199元起。【薆悅酒店 野柳渡假館】加贈DIY體驗，獨家優惠價每晚2,799元起；

台灣飯店全面下殺64折起 (左起:台東鹿野鹿鳴溫泉酒店、夏都城旅安平館)

【3千有找！搭Hello Kitty繽紛列車玩台灣】

想體驗今年最夯的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，易遊網「99狂歡節」也提供限時折扣，包含【環島之星˙花蓮自駕遊2天】含飯店住宿和租車，每人現折900，只要3350元起；【環島之星˙高雄國賓自由行2天】每人現折800元，最低3,450元起；雙十出發【環島之星˙彰化田尾花卉+糖廠小火車+鹿港老街一日遊】，下殺至2,899元起，輕鬆安排一趟國內輕旅行；【環島之星˙台南台東自由行3天】入住桂田酒店，並包含飯店自助晚餐，只要6,999元起就可以奢享五星假期。

搭Hello Kitty繽紛列車玩台灣，最低3千有找

易遊網「99狂歡節」今日中午10點準時上線，消費達3萬以上，即可獲得行李箱滿額禮，一共備有999個行李箱，送完為止。此外，透過易遊網APP下單，還有機會獲得澳洲機票來回機票、南投日月潭涵碧樓酒店雙人住宿券、高雄晶英國際行館雙人住宿券、花蓮秧悅千禧度假酒店雙人住宿券等好禮。接下來有旅遊規劃的民眾，趕快趁這檔下殺活動撿便宜、搶好康！更多優惠訊息，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

易遊網「99狂歡節」即日起至9月12日限時下殺

(中時電子報)