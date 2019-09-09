台中市副市長楊瓊瓔是否投入立委選戰，至今本人仍遲未鬆口，不過，她9日出席在神岡區農會舉行的中秋送愛心活動時，農會祕書王秋景在會場上竟帶頭高喊兩聲「楊瓊瓔凍蒜！」王事後僅說，「不小心喊出來的。」

中秋佳節將至，台中市府農業局為推廣在地安全食材及關懷地方弱勢，輔導神岡區農會於9及10日辦理為期2天的「2019金豬獻瑞旺神農花好月圓慶中秋送愛心暨安全蔬果標章宣導活動」。

該活動結合鄰近大雅區、后里區及潭子區等農會家政班員，發揮烹飪專長，創意巧思運用在地安全蔬果及食材製作2880個低糖、低油的健康愛心月餅，並於中秋節前夕幫弱勢族群或家庭送上應景的月餅。

副市長楊瓊瓔出席該活動，會中神岡區農會祕書王秋景竟帶頭高喊兩聲「楊瓊瓔凍蒜！」由於楊對於是否投入下屆立委選戰遲未鬆口，現場也引起民眾錯愕。事後王秋景僅表示，「不小心喊出來的。」

(中時 )