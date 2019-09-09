鴻海集團創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜（見圖）9日受訪時表示，馬英九是受邀出席，既然是受邀參加，來者是客，發生這種情形，我們覺得心疼、很惋惜、也很遺憾。（陳怡誠攝）

鴻海創辦人郭台銘日前向日媒透露參選的意願後，無論是郭柯王的結盟或國民黨的分裂等話題不斷，昨晚韓國瑜在新北舉辦大型造勢晚會，主辦單位宣布現場人數突破35萬人，韓國瑜向郭台銘宣示自己「已經準備好了」。郭台銘辦公室副執行長蔡沁瑜9日受訪時表示，郭台銘對韓國瑜宣吿，自己已經準備好了，則給予「祝福」。

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