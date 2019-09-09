韓國瑜35萬人造勢宣示「準備好了」 郭台銘：祝福 13:282019/09/09 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘辦公室副執行長蔡沁瑜（見圖）9日受訪時表示，郭台銘還沒有決定是否出來參選，郭先生認為參選是一種承擔與責任，希望大家耐心等候到九月十七日。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜（見圖）9日受訪時表示，馬英九是受邀出席，既然是受邀參加，來者是客，發生這種情形，我們覺得心疼、很惋惜、也很遺憾。（陳怡誠攝） 鴻海創辦人郭台銘日前向日媒透露參選的意願後，無論是郭柯王的結盟或國民黨的分裂等話題不斷，昨晚韓國瑜在新北舉辦大型造勢晚會，主辦單位宣布現場人數突破35萬人，韓國瑜向郭台銘宣示自己「已經準備好了」。郭台銘辦公室副執行長蔡沁瑜9日受訪時表示，郭台銘對韓國瑜宣吿，自己已經準備好了，則給予「祝福」。 (中時 ) #郭台銘 #韓國瑜 #自己 #祝福 #單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲提「郭柯配」 郭幕僚：柯是不錯人選 但郭董... 12:162019/09/05 政治 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 17:052019/09/08 政治 三重韓國瑜造勢現場擠爆 攤販：業績絕對好10成以上 19:162019/09/08 生活 挺韓站台 洪秀柱：韓國瑜是民主程序提名的參選人 20:272019/09/08 政治 韓國瑜獻唱「浪子回頭」 民眾溫馨揮舞手機燈海 20:452019/09/08 政治 韓信心喊話 反擊抹黑強調團結 04:102019/09/09 話題觀察 韓信心喊話 別重蹈覆轍 04:102019/09/09 政治要聞 馬英九在韓造勢場被噓 李正皓列關鍵問題 09:182019/09/09 政治 政治熱門新聞 馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了 - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 即便只是千分之一...馬致詞被打斷 游淑慧說重話 - 政治 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 韓國瑜三重造勢 空拍影片讓韓黑全嚇傻閉嘴！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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