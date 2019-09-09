員林大道七段與中山路交叉口為員林西區門面，但雜草幾乎掩蓋整個路面，造成市民觀感不佳（吳建輝攝）

員林大道七段有些地方雜草甚至超過半台車高度（吳建輝攝）

多處消防栓也被雜草覆蓋，日後造成救災阻礙，責任歸屬難以追究(吳建輝攝)

彰化縣員林大道全長約8.8公里，環繞整個員林市區，並接通了市區各主要幹道，而近日不少臉書社團及民眾反映，員林大道兩側人行綠道雜草叢生，幾乎掩蓋整個路面，有些路段雜草甚至超過半台車的高度，有網友表示：「可能要把草長高到101才要去用吧」「一直往大潤發方向樹都可以遮路燈了」，而員林市長今日也親自視察員林大道維護與割草作業情形。

員林市長游振雄表示，員林大道分為1至7段， 1至6段由員林市公所負責維護，而7段的部分則是埔心鄉公所負責，許多民眾誤以為市公所未善盡責任，但目前公所所負責的1至6段，清潔隊均已執行完畢，而下半年度分隔島及綠地公園維護作業已發包完成，得標廠商也已陸續進場維護。

市長強調，他並不是要推卸責任，只是7段不是由員林公所負責，2016年他縣議員任內，向縣府爭取3年六千萬市地重劃基金，補助員林公所養護員林大道，但從今年開始縣府一年只匡列預算550萬，但員林大道分隔島、人行道、公園綠地每年維護費用高達兩千萬，財政困難他也無能為力，希望埔心鄉公所能夠盡快提出改善的措施，避免造成民眾的誤解。

(中時 )