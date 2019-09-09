台北地檢署(陳志賢攝)

新北市板橋大觀社區住戶自救會，不滿遭退輔會要求拆遷，今年3月前往退輔會，除在大廳噴上「反迫遷」等字句，並與警衛發生衝突，事後唐姓、鄭姓、李姓3名聲援學生遭送辦，台北地檢署認為，自救會所使用的噴漆，可用水洗掉，不構成毀損，且3學生打傷警衛的罪證不足，今將3學生不起訴。

退輔會因板橋榮家遭佔用，對大觀社區居民提起民事訴訟勝訴確定後，通知大觀社區於今年3月18日全面拆遷，大觀自救會在多名學生聲援下，3月11日前往退輔會要求「重啟協商」，引發衝突。

事後唐姓、鄭姓、李姓3名學生被控涉嫌在退輔會大廳櫃台後方噴漆，毀損物品，另外2名警衛以驗傷單控告遭唐、李2學生推打成傷。

但檢方認為，噴漆事後經過洗淨，已看不出痕跡，未對牆面造成毀損，另調閱監視畫面，發現唐、李是與其他警衛發生拉扯，無法證明提告的2警衛傷勢和學生陳抗有關，因此以罪證不足，不起訴唐姓3學生。

(中時 )