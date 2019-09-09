法西強颱9日凌晨狂掃日本關東地區，破紀錄的狂風、暴雨讓東京首都圈上班時間的交通大混亂。颱風過後的東京、千葉街頭更出現滿目瘡痍的慘狀，至9日中午的統計，已有1人死亡、36人受傷。

關東地區9日中午已放晴，但東京、千葉等各地都傳出路樹、電線桿、鷹架倒地、屋瓦掉落、房屋和車窗玻璃破碎等災情，關東地區最多約90萬戶停電。

東京都世田谷區9日清晨5時20分左右發現1位50多歲女性倒在路上，送醫後不治死亡。日警從附近的監視器發現，女性似被強風推得撞上附近的建築物。

千葉縣市原市的高爾夫球練習場的鋼架倒塌，附近一大片民宅的屋頂都遭殃，1棟民宅內的20多歲女性身受重傷。市原市公所有19片玻離破碎。JR東千葉車站的屋頂一部分被強風吹倒，送電線也受到影響。日產汽車的追濱工場及橫濱工廠因淹水而停工。

關東地區的電車、高速公路等路上交通也大受影響，颱風過後的中午才逐漸恢復正常通車。航空交通方面，羽田機場國內線有163個航班宣布停飛，機場方面呼籲旅客在出發前要先確認航空公司公布的航班資訊。

法西強颱的暴風呈盤旋狀，木造房屋都被吹得像地震盤搖晃。千葉市上午4點半的瞬間最大風速達57.5公尺，成田機場上午5點半過後的最大風速達45.8公尺，東京羽田機場上午3點半左右達43.2公尺，都打破氣象觀測史上最高的最大瞬間風速紀錄。

法西強颱9日中午繼續朝日本東北部前進，福島縣開始進入暴風圈，預計將從福島縣東方海面離境。

(中時電子報)