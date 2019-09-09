◎陳明文300萬案 林國慶告發涉貪汙

民進黨立委、英派大將陳明文在高鐵失而復得300萬疑案，擬參選嘉義縣山區的前立委林國慶、王金山、簡明廉等「在野力量」，9日不約而同到嘉義地檢署，林國慶告發陳明文貪汙、洗錢防制、違反稅捐法等，王金山訴求「檢察官硬起來，勿枉勿縱」。

◎馬英九被噓下台 韓國瑜競辦回應了

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講演說十分長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷。對於「馬英九被韓粉噓下台」一事，韓國瑜競辦也回應，韓國瑜在表定時間抵達現場，沒有遲到，並再次感謝馬英九的到場支持。

◎韓造勢草皮遭殃 侯友宜:該罰就罰

昨（8日）晚國民黨總統參選人韓國瑜在新北市三重區水漾公園舉辦造勢晚會，湧入35萬人挺韓，公園草皮遭踩踏破壞。新北市長侯友宜今（9）日上午出席活動受訪時表示，任何人來使用公務單位所管理、市民所共有的，只要遭受破壞，一定要恢復原狀，現已要求主辦單位一定在時間以內恢復原狀，如果沒有恢復，該怎麼樣處理，包括該罰款就罰款。

◎街頭火拼誤殺海陸兵 主嫌疑棄保潛逃

去年六月，屏東潮州發生兩派人馬為了女友遭辱，雙方在臉書互嗆，相約談判尋仇時卻誤認當時正準備收假回營的的海陸上兵何勝文為仇家，導致何員遭誤殺。曾在高雄市教泰拳的主嫌王念平，經羈押4個多月，去年10月40萬元交保，但地院開庭屢傳不到，懷疑王嫌棄保潛逃，目前已發布通緝。

◎99狂歡節瘋旅遊 APP下單抽機票

易遊網「99狂歡節」今日上午10點起開跑，活動至12日下午5點截止，期間祭出眾多限量國內外機票、訂房等優惠商品，包括沖繩機票半價，只要4999元起、滑雪團減免9900元，3萬元就可至日本安比高原滑雪、含泡湯池的礁溪旅館64折，最低只要2999元。

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(中時電子報)