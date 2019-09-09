今年第15號颱風「法西」以日本關東史上最強等級颱風之姿侵襲，除造成至少1死36傷災情，也導致日產汽車工廠淹水暫停生產，及索尼製造PS4遊樂器的主力工廠停電暫時停擺。

日本放送協會（NHK）採訪各地警方與消防單位後彙整，法西已至少造成1死36傷災情。死亡災情發生在東京都內，受傷災情分別是靜岡縣11人、埼玉縣10人、神奈川縣6人、千葉縣4人、東京都3人及茨城縣2人。

NHK根據自行蒐集資訊報導，截至上午10時止，神奈川縣內合計共有84棟民宅鐵皮屋頂被吹毀或部分損毀；而位於橫濱市西區的觀光景點「港區未來21」地區，一處施工中的大樓鷹架倒塌，散落在人行道與車道上。

鎌倉市的JR鎌倉站前商店街入口處設置高約7公尺、寫有「御成通」的拱型鐵製看板倒塌，部分店家玻璃也有破損。

鎌倉市觀光協會也在推特上表示，受到法西侵襲影響，截至上午10時10分JR鎌倉站及江之電鎌倉站都是暫停服務。

日產汽車位於神奈川縣橫須賀市負責組裝車輛的追濱工廠，及位於橫濱市神奈川區負責生產引擎的橫濱工廠，因為廠區淹水的關係，從上午起暫停生產作業。

由於法西侵襲造成停電影響，日本索尼（Sony）位於千葉縣木更津市的工廠也從上午停止運作。

索尼表示，這間工廠是生產家用電視遊樂器PS4等的主力工廠，目前約700名工作人員都在家中待命，待電力公司搶修電力後再恢復生產。

同樣受到停電或淹水等影響，千葉縣、東京都及神奈川縣等地，共有94家便利商店暫時停止營業。

根據東京消防廳及稻城市消防本部等統計，法西造成東京都內361處民宅與道路發生淹水災情；皇居附近也有路樹不敵強風傾倒，部分道路淹水。

(中央社)