非洲豬瘟中央災害應變中心今（9）日表示，菲律賓農業部今日宣布該國爆發非洲豬瘟，成為亞洲地區繼大陸、蒙古、越南等國之後第8個發生疫情國家；故自今日下午4時起，自菲國入境旅客若違規攜帶豬肉產品遭查獲，將直接開罰20萬元，第2次即開罰100萬元。

應變中心表示，根據外電報導，菲律賓今天向媒體宣布該國發生非洲豬瘟案例，是亞洲地區繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國及緬甸後第8個發生非洲豬瘟疫情的國家；該國農業部秘書長William Dar表示疫情發生在該國呂宋島布拉干省及黎剎省豬場，已撲殺7416頭豬隻，但世界動物衛生組織（OIE）則尚未有該國的疫情通報。

應變中心說，依據「動物傳染病防治條例」第45之1條規定，以及防檢局去年12月18日公告之裁罰基準，自菲國違規攜帶豬肉產品入境旅客，將自今日下午4時起首次即開罰20萬元，第2次裁罰100萬元；外來人士若遭罰20萬元未能繳清罰款，便移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心並指出，8月中旬我國即根據可靠消息來源指出菲國疑似爆發疫情，並於8月19日將該國列入高風險地區，以X光機百分百檢查菲國入境旅客託運行李及手提行李；提醒往來台、菲兩地旅客，千萬不要違規自菲國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，切勿以身試法。

(中時 )