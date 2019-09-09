流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)與「精靈神箭手」奧蘭多布魯(Orlando Bloom)曾經相戀又分手，然分開不到1年，就因為忘不了彼此而復合，並在今年情人節浪漫訂婚，兩人始終沉浸在甜蜜氛圍中，然讓人印象深刻的不只男神與女神的恩愛，還有3年前熱戀時，奧蘭多划船載女友，忘情全裸展現「巨鵰雄風」，近來他上節目又被問到此事，終於害羞談論了底下「小兄弟」的真實尺寸。

奧蘭多布魯近來受邀上節目，談笑間不免被問到當年震驚全球的「划船露鵰」事件，當時他的高清裸照瘋傳，眾人無不驚訝他的尺寸，連主持人都說印象深刻，奧蘭多布魯如今坦言當時不知道狗仔在拍，還謙稱其實「本尊」沒這麼大，推稱是狗仔用光學鏡頭拍攝造成的視覺差異罷了，但主持人顯然不吃這套，喃喃表示：「我如果有像你一樣的『巨鵰』，像你一樣好看的『巨鵰』…」，激賞之情溢於言表。

而這張全球瘋傳的裸照，背後有個趣味小故事，當時奧蘭多被拍到後，他接到狗仔電話，被暗示：「如果給錢就不曝光高清無碼照」，承諾重點部位會用黑色方塊遮擋，但奧蘭多聽到後很放鬆，不以為意回應：「所以你們有夠大的方塊嗎？」，之後這張經典巨鵰照就在網路上瘋傳了。

(中時電子報)