屏東潮州海陸士兵遭槍殺案，男子鄞子翔因罵女友閨蜜「破麻」和 閨蜜男友王念平互嗆，3小時內2度撂人對幹，結果在第2回合誤殺士 兵何勝文；主嫌王念平去年10月中旬由屏東地院裁定40萬元交保，今年7月開庭時卻屢傳不到，屏院認定王已棄保潛逃，近日將發布通緝。

屏東地院指出，王男以案發後主動到案說明，並無逃亡之虞，向法官聲請交保，不料今年7月開庭陸續傳喚不到，法官先裁定沒收交保金額40萬元，且強調將近日發布通緝，由於當時限定出海、出境，因此研判人還在台灣。

檢警調查，整起案件因鄞子翔不滿李姓女友提議分手，日前毆傷李 女並強拍裸照，李女閨蜜許女知道後，到鄞男臉書留言指責，遭鄞反 嗆「破麻」，許女男友王念平為挺女友，也加入戰局。

鄞、王互嗆後，於2018年6月4日凌晨相約到潮州延平路中油加油站 拚輸贏。鄞男率20多人持棍棒到場卻未見王男，只見1輛由林俊廷駕 駛的白色賓士車共4人，不由分說一陣猛打，敲破車窗，拖人出來狂 毆。林俊廷因逃出未受傷，但20歲黃建鈞頭部遭重擊傷勢嚴重，事後 傷重不治。

王男得知此事，再約鄞到延平路的亞柏加油站繼續輸贏，但鄞男屆 時未露面，王男一方見士兵何勝文駕車駛離加油站，誤認是鄞男的車 ，立即前後包抄，並由槍手洪偉智朝前擋風玻璃開槍，何男遭近距離 槍擊，傷重不治。

(中時 )