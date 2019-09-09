「2019搖滾台中」連續2天在文心森林公園暨圓滿戶外劇場登場，8日順利畫下句點，2天活動參與人次逼近9萬人，創下歷年新紀錄。在搖滾天團「八三夭」的帶動下，圓滿戶外劇場滿場歌迷相約明年見，2020也要繼續愛你、愛你、愛搖滾。

新聞局表示，今年的搖滾台中邀請到11個國家、66個團體演出，帶來不同的曲風，也讓在地音樂吸收到外國的養分，可望在吸收內化之後，創作出能夠感動全世界的名曲。其中，日本女子搖滾團體ゆくえしれずつれづれ（Not Secured,Loose Ends）7日在跳躍舞台展現肢體感染力的演出，將台下死忠歌迷帶進另一個世界；同樣來自日本的Play. Goose尚未登台表演前，許多在台日僑就已經聞聲而來。

昨日登台的英國團體MAMAS GUN，也讓歌迷體驗英式搖滾，高亢的歌聲，讓擠爆圓滿戶外劇場的歌迷，情緒爆炸到最高點；副市長楊瓊瓔也特別抽空前往能量舞台，欣賞主舞台上「脫拉庫」的精彩演出，隨著音樂節奏搖擺身體，也從舞台的側面觀察歌迷的反應。

副市長楊瓊瓔表示，市府努力舉辦活動，希望民眾都能從中獲得不同的滿足，這一次特別開闢的搖滾英雄舞台，提供積木堆疊遊戲，許多爸爸媽媽帶著小朋友一起打造積木城堡，2019的夏天，一定能夠成為他們一生美好的記憶。

今年「搖滾台中」也吸引許多不同族群參加。在志工協助下，有阿公阿嬤來體驗搖滾魅力；也有許多身障朋友，藉由身障通道來到台前平等參與音樂活動；台前更有許多年輕爸媽，推著嬰兒車、帶著年幼的孩子，一起來到現場創造共同的回憶。

(中時 )