王彩樺、朱海君日前上《MUCH金點秀》大談演藝甘苦，王彩樺小時候因父親經商失敗家中負債累累，國中一畢業就考取歌星證，開始到舞廳、酒店和牛肉場等地方表演掙錢，在牛肉場從18歲主持到28歲，雖賣聲不賣身，但工作環境讓她身心煎熬，曾夢到自己下海脫衣而醒來坐在床頭痛哭。王彩樺哽咽地說：「那個年代會怕人家知道我主持過牛肉場，但那是一個過程，現在回頭看那個過程，知道自己學到了很多東西」。

王彩樺還透露，主持牛肉場時，有次中場休息去上廁所，慘遭變態觀眾跟蹤偷窺，她當時覺得不對勁，鎖好門低頭從門縫一看，竟與變態四目相接，嚇到驚聲尖叫引來圍事幫忙，最後衝回後台爆哭，王彩樺直呼：「我的命為什麼這麼淒慘。」但熬過這一切，她感慨還好有老公的支持，不僅從不限制她在節目上的言行，還在背後為她加油。

王彩樺、朱海君一起上節目。（年代MUCH提供）

王彩樺也爆料當初就是她把朱海君電話給NONO，在她助攻下才成功撮合佳偶。朱海君表示當初只堅持了半個月就與NONO陷入愛河，一開始矜持拒絕了兩次邀約，直到第三次怕男方失去耐心才北上見面，沒想到就一路步入婚姻。朱海君加碼爆料婚禮當天，王彩樺在新人拜別父母時不僅跟著跪下，哭得還比新娘慘，堪稱最失控媒人婆。

朱海君透露NONO還會指導她唱歌。（年代MUCH）

朱海君談到大她14歲的老公NONO時直搖頭，原來是NONO對她唱歌意見很多，還會下指導棋，但當朱海君要NONO示範時，歌聲竟還引來鄰居按電鈴抗議，主持人張秀卿笑虧「難怪妳退步這麼多」。話鋒一轉，朱海君也感謝媒人婆王彩樺對夫妻倆的照顧，提到迎娶當天的事，身為媒人婆的王彩樺不僅感動飆淚，甚至失控跟著新人下跪拜別父母，淚喊：「多謝你們不嫌棄，把海君嫁給NONO。」展現真性情的一面。

(中時 )