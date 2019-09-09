從事音樂創作的蓮歌子，當時正好構思聽「觀世音唱歌」的概念專輯，希望找素人來演唱歌曲，在多次接觸後，知道寶鬘覺華喜愛歌唱，便讓她直接進錄音室錄歌。寶鬘覺華回憶，「那時感冒聲音狀況不佳，老師沒讓我事前練習」，沒想到一鳴驚人，讓老師留下深刻印象。當時那張專輯為合輯，寶鬘覺華從中脫穎而出，便持續和蓮歌子老師合作製作專輯。

蓮歌子說，「寶鬘覺華」這名字是他取的。「寶」有珍貴、一切財富及靈性之意，以及追求寶藏意涵；「鬘」代表裝扮，像是菩薩穿金戴銀，裝扮莊嚴福報，外表要得體漂亮；「覺華」代表智慧之意。寶鬘覺華說，蓮歌子是很嚴格的老師，常常會出很難的歌給她唱，但她不怕也勇於挑戰。

心靈歌手寶鬘覺華(攝影石智中)

五、六年前，當時正逢情緒低潮，發燒持續一兩天後，嚴重到必須住院，才發現小感冒釀成了肺病，連醫生都沒辦法，當時我很灰心，向製作人丟下一句「我不唱了」，但病情持續，製作人跟我說「不如發願吧，唱藥師經來醫治」。

當時寶鬘覺華抱著姑且一試心態，向醫師請了一天假去錄音，沒想到錄完藥師經後，肺內積水逐漸消退，病情慢慢好轉，且這首歌曲雖然沒宣傳，但卻能流通十多萬張，種種奇蹟讓她十分驚訝。她說到進入佛曲發願的關鍵，那時跟製作人說不唱、他也沒輒，但若這病沒做發願，很多醫學沒辦法偵測出來的事，就要用靈性去發願。

因為唱心靈音樂，寶鬘覺華的粉絲囊括各年齡層，從長者到小孩都有。她分享，過去有一位在南部的粉絲告訴我，過去事業不順，加上當時患有心臟病，身體狀況非常差，因為聽了我的歌後，心情在一念之間轉換，身體逐漸好轉，此外事業也一帆風順賺不少錢，近期還買了瑪莎拉蒂，而該名粉絲為了向寶鬘覺華致敬，還叫旗下公司員工集體致謝，拍影片寄給寶鬘覺華，讓她又驚又喜，粉絲更感恩告白寶鬘覺華「我的命是妳救的」。

另外一位雲林的粉絲告訴寶鬘覺華，女兒從小自閉症不與任何人談話，但無意間聽到寶鬘覺華的歌，不僅會唱她的歌、還背得滾瓜爛熟，只對寶鬘覺華的人、事、物有反應，女兒甚至逐漸開口說話，寶鬘覺華聽完認為非常不可思議，決定親自下雲林去探視那個女孩。「當下那個女孩看到我，非常害羞，但一直黏著我，甚至我要離開的時候拉著我不放」，之後那名女孩甚至每天都吵著媽媽說「想阿姨」，更天天在她的海報前許願望，奇蹟似地救了小女孩。

《佛系魯啦啦》懷舊抒情 帶領粉絲重溫救國團時光

今年9月即將推出新專輯，此次寶鬘覺華與蓮歌子挑戰新曲風，推懷舊抒情療癒風，當中更收錄救國團經典歌曲。蓮歌子說，救國團是四、五、六年級的共同回憶，當時寒暑假參與救國團活動，七天六夜營隊所培養出的革命情感，就像是學生時代中最放鬆的生活時光，而歌曲將那個年代記錄下來，現在希望重新編曲，並將當時很夯的歌精選出來，集結在同一張專輯中，帶領粉絲重溫當年趣事。

(中時 )