台北城市科大今天開學，舉辦「圓夢啟航˙投你所好」活動，新生們可拿球對著祝福語擲出一記好球，藉由活動也讓大學新鮮人能投入大學新生活，快樂學習成長，投出新希望。

今天「圓夢啟航˙投你所好」開學日活動，由城市科大董事長鄭逢時為新生開場，他表示，期待所有的新生同學們都能快樂學習，或是到海外實習築夢，選擇心中的路，畢業後就能成功。

在活動中，新生們先向「祈福門」搖鈴，再說出自己未來夢想後，拿著球對著「快樂學習」、「實習就業」、「追求夢想」等三個祝福語擲球，選擇自己最喜歡的一句話來擲出好球，再走過「圓夢門」，將為新生準備好的祈福卡掛起來，象徵未來四年的快樂學習就此展開，找到未來希望。

城市科大電通系新生張同學表示，他進來學校就是想學習如何當電競賽事的專業賽評，這4年不想浪費生命，就是要學習未來有用的就業能力；休閒系新生楊巽翔很開心學校今天特別為新生辦的活動，讓他覺得新鮮又活潑，他未來想當體適能專業教練，為增益人們的身體健康而努力。

城市科大演藝事業系主任楊聖緯帶著學生走進「祈福門」搖鈴，他期許學生蹲好馬步，一步一腳印學習，進入演藝產業鍛練各項基本功，未來努力拿下金鐘獎、金曲獎和金馬獎。

(中時 )