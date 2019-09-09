台中市日前自海康威視監視器案揭露，市議員黃守達即要求台中市政府全面盤點，竟發現台中市34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器。黃守達9日要求盧市府拿出態度，設定汰換時程；展現守護台中市資安的決心，給學子一個安心的就學環境，不能說一套、做一套。

黃守達說，自海康威視監視器事件揭露以來，許多市民都非常關注，經常向他詢問進度。黃守達特別發函要求台中市警察局、交通局、建設局、教育局進行盤點，經過一個月，終於收齊各局處回覆。警察局回覆在各重要路口並無裝設海康威視或其他中製監視設備，而交通局與建設局經盤點後已將中製監視器全數汰換為台製設備。

黃守達指出，根據教育局回覆，台中市34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器，數量之大令人憂心；要汰除這麼多支監視器並不容易，但有資安問題的產品該換就是得換，不應讓單純的校園反成為資安風險的破口。

黃守達今天要求教育局應儘速提出汰換方案與時程，行政院與國安會近期已將海康威視列入禁止公務機關採購危害國家資通安全產品的清單。他在七月時就已要求市府儘速徹查台中市的監視器系統，黑名單的廠商都要逐步汰換，一個不留。

黃守達強調，這次盧秀燕出訪的英國與荷蘭，就有不少對於政府機關採購中製設備的討論，包含海康威視、中國華為等產品。黃守達也提醒盧秀燕市長，出訪之餘也別忽略了台中市的資安問題。

黃守達認為，考量到台灣特殊的戰略位置與國際情勢，對於來自中國的資安風險更需提高警戒，希望盧秀燕市長拿出守護市民的態度，盡速汰換有疑慮的中製產品，保障台中市民的人權與自由，不能再視若無睹。

(中時 )