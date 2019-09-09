韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷，台北市議員徐巧芯心疼馬被噓下台在臉書撰文。菜農林佳新則喊話，重點是「來聽演唱會的觀眾」從南到北來看演出的觀眾，符合他們的口味不就是我們的任務嗎？

為了前總統馬英九在昨晚韓國瑜造勢場被噓一下台一事，菜農林佳新發文引用張學友的歌，「《她來聽我的演唱會》我唱得她心醉，我唱得她心碎......」，林佳新說，這次我不得不跨海傳話讓你們知道，其實馬英九被噓下去，韓國瑜被噓下去，連林佳新被噓下去都不重要，因為重點是「來聽演唱會的觀眾」從南到北來看演出的觀眾，符合他們的口味不就是我們的任務嗎？

林佳新說，「你想，如果馬英九拿起啤酒杯，不講話，拉著韓國瑜唱著（#你是我的兄弟）結果是不是不一樣？一百分，紅不讓」我們只是演出者，符合觀眾口味，才是我們的義務，不是叫觀眾迎合我們的口味。「你敢嘸？好嗯好？」多簡單，觀眾的需求不就是我們的責任「讓他們聽的心醉」。

林佳新對徐巧芯喊話，你們有這種護主行為我不意外，但這種思維其實是很老派的「老舊宮廷」想法，就如同佳新講過的，這是第三次民主革命，應該真正「由下而上」改變，讓人民作主，讓基層搶回話語權。

他說，所以馬英九被轟，林佳新被轟，都不重要，因為這才是真正的民主，基層的直接表達，多棒，我倒覺得我們要一起讚賞這種純粹的民意表達，太屌了!萬一有天韓國瑜悖離民意了，我看下場也是差不多!

林佳新開玩笑說，就如同佳新在40歲以下的女性族群不得寵一樣，我深自反省，我是走偶像路線，所以他們不懂我的明白一樣。有什麼嗎？韓國瑜身邊就是有這群壓抑許久、期待第三次民主改變的人，所以才紅的不是嗎？

林佳新說，等有一天你年老色衰了，我們失去舞台了，如同網友惡搞一樣，我們還在意什麼鎂光燈？「江山代有才人出」等到農業有人「扛起新的思維大砲」其實佳新也是很樂意被噓下台，我們更該彎腰傾聽那新一代的聲音，更敢反應真實民意的「演唱會」。

他再度引用張學友的歌詞「她來聽我的演唱會，在四十歲後聽歌的女人很美，小孩在問她為什麼流淚.......身邊的男人早已入睡，嘿....」並說，但民主進步的時代來臨了吧，真正的民主「人民作主」，在觀眾面前，誰還在意誰是誰。

(中時電子報)