秋冬國旅補助開跑，行政院上周公布第二波加碼計畫，包括夜市消費券、休閒農場折扣等優惠，16日正式上線，然而卻有不少業者不清楚加碼活動參與方式，有業者指出，至今未接獲任何通知，也不知去何處領取夜市券，坦言「要做也要提早講清楚」。

交通部觀光局表示，本次秋冬補助自由行部分由地方政府核銷、團體旅遊則由觀光局負責，由於上次春遊補助各縣市使用情形不一，有的縣市花不夠、有的縣市卻花不完，因此這次自由行經費改分三次撥出，只要使用完8成以上經費，就可再申請下一波，各縣市總經費依房間數目不盡相同。

而當時春遊補助由於經費編列有限，後期有縣市額度用完，民眾不知情白跑一趟引發民怨，觀光局立即成立剩餘額度揭露專網，不過本次秋冬遊尚無計畫揭露額度，觀光局指出，由於目前活動才剛開跑，暫時不會有預算用罄問題，且當時經費是一次撥出，導致有部分縣市一次用完。內部將討論是否延續春遊做法，成立剩餘額度揭露專區。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光局成立旅宿網二代系統，若業者使用該平台，就可省去許多核銷麻煩，但因為自由行補助核銷是各縣市政府負責，因此核銷速度可能會快慢不一。交通部長林佳龍日前也說，希望能在一個月內核銷完成。

針對第二波加碼補助，DoMo民宿集團執行長李奇嶽表示，到目前為止還不知道怎麼領取夜市消費券，也沒有接到通知，如果臨時有客人入住，櫃檯同仁恐怕會很困擾。還有業者也表示，已有17日要入住的旅客打來要求領取消費券。

(中時 )