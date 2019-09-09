網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，竟遭台下群眾狂噓，被迫中斷，導致台上馬英九一臉尷尬。對此，有網友感嘆，韓這場造勢就這樣被馬英九遭趕下台的新聞毀了，而且造勢完不見團結，反見分裂！他更認為這場造勢有三點失敗的地方，不過，該網友言論引起正反兩面的論戰。

網友hashyang於批踢踢發文表示，造勢最主要是幹嘛？提升士氣、展現實力、吸引其他客群，這些在選戰中很重要，但是今天這個造勢，已經是差不多失敗了！該網友更列舉三項他認為失敗的點：

第一，這場造勢跟之前一樣，大家重點都在算人數？把缺點都露出來了好嗎，這次的造勢是代表國民黨候選人，本來就會瘋狂動員，結果這次造勢人數還比初選慘。

第二，講話沒有重點，一樣中國民國滅亡，一樣人民很苦、黑韓產業，底下會來參加的人已經幾乎是鐵票了，基本上講什麼都吸得很爽，但是整個晚上的言論陳腔濫調，根本沒辦法擴散出去，鐵票越爽、其他票越少。

第三，造勢完更分裂，先不說諸侯了，造勢完最大的新聞是馬英九被趕下台，整晚累積的造勢能量基本廢了，韓有什麼言論是可以蓋得過這個事件嗎？沒有，而且綠媒一定也會狂打，本來國民黨大順風，玩到變逆風，加上分裂更嚴重，在此民進黨要感謝吳的努力，讓國民黨未來變成小黨的目標又更近了！

該網友言論一出，引發正反兩方的論戰。有網友認為，「昨天最大敗筆，嗆馬」、「看到馬昨天的場面 朱、侯只會覺得好險」、「大家都在討論嗆馬，哈」，但也有網友認為，「比初選慘？睜眼說瞎話，好了啦」、「昨天的造勢已經確保不會輕易被換柱」、「人數才是一切，馬有很重要嗎？雖然馬很有情有義」、「現在頂多才上半場，誰敢保證蔡不出錯」、「很成功吧，這場本來就是對黨內兵馬展演啊，是給黨立委候選人們和黨中央看的，不是給不是給外面的人看的」！

(中時電子報)