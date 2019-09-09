美國總統川普宣布取消與阿富汗民兵組織塔利班的秘密會談，震驚全球，部分專家批評，川普再度展現他善變的招牌性格，代價會是削弱美國威信。

法新社報導，川普與北韓強人金正恩舉行3次峰會，展現前所未見急於與美國敵手會談的姿態，不僅聲明願意會晤伊朗領導層，還邀請塔利班（Taliban）會談。伊斯蘭主義激進組織塔利班在阿富汗已與美軍戰鬥近20年。

不過川普拋出雙重震撼彈，宣布聚焦美軍撤離事宜的會談取消，而且原定今天舉行會談的地點是在總統度假地點大衛營（Camp David）。他指出原因是塔利班5日在阿富汗首都喀布爾（Kabul）發動爆炸攻擊造成1名美軍和另11人喪生。

米勒（Aaron David Miller）是曾協助安排2000年以巴美在大衛營會談但失敗告終的資深總統幕僚。他認為川普試圖阻止一樁壞協議，而且照常親自干涉。

現任職於威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）的米勒說：「這顯然出自於總統的直覺，以及他有必要成為大家關注焦點。」

米勒質疑為何川普會主導磋商，而不是特使或國務卿，而且為何會談地點選在大衛營。1978年在大衛營舉行的峰會曾促成以色列與埃及和平協議。

米勒說：「就象徵性而言看起來很糟，實際上也是如此。看看現在的結果。總統中止了與塔利班的所有談判。」

「他似乎讓情況更糟。」米勒形容川普的作法是召開「虛榮的峰會」。

不過川普政府和塔利班都未將話說死，對於未來會談保持開放態度。

左傾智庫美國進步中心（CAP）資深研究員卡圖里斯（Brian Katulis）說，很難證實川普的策略帶來單一外交政策成就。

曾在柯林頓政府做事的卡圖里斯說：「除了個人善變性格外，似乎沒有任何共同線索或哲學可以左右他的作法。」

卡圖里斯還說：「這種作風讓為他工作的人受挫，這些人努力執行必要的基礎工作，以促進阿富汗和平協議，或取得與北韓或伊朗的協議。」卡圖里斯擔心這種善變的作風，最終可能會導致其他國家將美國的話打折扣，或影響美國目前取得的任何進展。

角逐美國民主黨總統提名的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）指控川普將外交政策當成「某種遊戲節目」。

克羅布查說：「全世界都在看。中國在看，俄羅斯也在看。他們發現我們沒有一貫性，這會產生弱點。」

不過也有人為川普辯護，說他在攻擊事件後取消會談，展現出果斷力。

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究員卡拉方諾（James Jay Carafano）說：「如果塔利班認為我們會有和平協議，以便他們回頭去任意殺害阿富汗人，然後讓這個國家重新成為恐怖分子樂園，那麼很抱歉他們搞錯了。」

部分政治觀察人士則認為，川普急於取得招牌勝利政績，像是終結愈來愈不得人心的阿富汗戰爭，目的是有助於他明年爭取連任。

(中央社)