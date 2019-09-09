一個裝有美國德州男子馬林斯骨灰和摯愛親友手寫字條的瓶子日前被沖上佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）海灘，如今重返墨西哥灣，繼續它未完成的海洋之旅。

美聯社報導，有人上週在佛州米拉馬爾海灘（Miramar Beach）附近發現這個裝有馬林斯（Brian Mullins）骨灰的瓶子後，將它交給地方當局。住在德州加蘭（Garland）的拖車司機馬林斯今年稍早離開人世，享年39歲。

佛州華爾騰郡（Walton County）警長辦公室警官彭多頓（Paula Pendleton）說，她一邊閱讀瓶中的字條，一邊落淚。字條上寫有馬林斯家人的電話。他的母親希望，有人能向他們提供關於這個瓶子的最新下落，因此將4張1美元紙鈔放進瓶中，協助支付電話費。

其中一張字條寫著：「這個瓶子裡裝著我兒子布萊恩（馬林斯）的骨灰，他在2019年3月9日無預警地離世，我要送他展開最後一場冒險。」

另一段留言寫在皺皺的學校用紙上，更是深深觸動彭多頓的心。彭多頓的丈夫去年過世。

這張字條上寫著：「爸爸離開時，我才14歲。這為我們一家帶來沉重打擊，直到現在，這仍是一條非常艱辛的路程，但就像奶奶說的，他熱愛自由。所以，這就是我們正為他做的事。」

彭多頓知道她必須給予他們幫助。

彭多頓回憶道：「我百感交集。我坐在這裡，坐在我的巡邏車裡，像嬰兒般地哭泣。」

彭多頓認識一個擁有出租船的朋友，並向他尋求協助，將瓶子送到佛州外海，於是這個裝著馬林斯骨灰和4張紙鈔的瓶子本月6日又再度回到大海，踏上未完的旅程。

馬林斯的母親說，「他熱愛釣魚，想環遊世界」，還說她的兒子從沒嘗試過在海裡釣魚。位於達拉斯東北部郊區的加蘭距離墨西哥灣（Gulf of Mexico）沿岸地區約480公里。

馬林斯的母親因無力負擔旅費，無法親自將兒子骨灰送到大海，便將這項任務託付給打算前往佛州的親戚。這個瓶子於是從8月初開始在海上漂流。

他的母親說：「我們想，這可能是我們最後一次看見這個瓶子了。但我們會看看它下一次出現在什麼地方。」

(中央社)