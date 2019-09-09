台中中友百貨今年購物節推出推出箱購商品，網羅橄欖油、嬰兒潔膚濕紙巾、洗沐組等民生用品推出整箱團購的優惠組。（馮惠宜攝）

中友購物節盛大推出4波獨家卡友禮，特別取得日本東京生活研究所田中市五郎先生為中友會員親筆揮毫，設計出4款極簡優雅的會員禮。（馮惠宜攝）

百貨市場下半年度最受矚目的促銷檔期，中秋前夕率先登場，一向為市場行銷領頭羊台中中友百貨，今年推出推出箱購商品，網羅橄欖油、嬰兒潔膚濕紙巾、洗沐組等民生用品推出整箱團購的優惠組，業者也不諱言較之化妝品滿額贈，這類商品整組購單筆發票金額雖小，但不容小覷。

台中中友百貨行銷手法一向是業界先趨，從以往推買千送百到首推百貨福袋，都帶起業界風潮，今年下半年百貨盛事：中友購物節活動則從12日率先舉辦預購，19日正式開打，今年除了推出豐富的獨家特惠商品之外，並推出全館「滿千送百、4波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮」，還有「智能家電天天抽」及價值24.8萬元的「OSIM天王之王頭等款按摩椅」等超值抽獎活動，回饋率最高達20％。

面對年度最大檔期，百貨業者顯得戰戰兢兢，中友百貨副店長陳俊華表示：「觀察到市場的變化，消費者已經習慣在大檔期折扣優惠時大量囤貨，因此今年除了推出多項贈獎活動之外，看好團購商機，中友購物節推出30品熱銷明星商品，最低折扣41折起。

團購明星商品品項包含嬰幼兒洗衣精、濕紙巾、精油洗沐品等，除提供市場獨家超低價外，單筆消費滿2000元以上再加贈家族點數100點，針對有需求的消費者來說，是非常優惠的採購時機，此外，中友購物網直接再送6600元折價券，消費者上中友購物網也可直接下單購物節優惠商品，方便又划算！」

(中時 )