新北市長侯友宜視察金瓜石夜間磺火燈導覽行程，用行動力展現推動文化觀光路徑的決心。（張穎齊攝）

每到假日，水金九地區必定是遊客塞爆的熱門景點，但夜間總是人潮散去，新北市立黃金博物館近期推出「金夜太美」夜間體驗活動，以迷人燈光妝點日式建築群及夜間市集，營造有別於日間的放鬆氣氛，藉公共藝術的設置，讓民眾親近歷史建物，感受礦業文化資產乘載的歷史記憶，延長遊客在水金九地區停留的時間，創造金瓜石夜間經濟。

新北市長侯友宜8日也特別親身到金瓜石，來感受水金九地區夜的美，到金瓜石視察夜間磺火燈導覽行程，用行動力展現推動文化觀光路徑的決心。

負責本次磺火燈導覽的吳朝潭先生表示，他自小在金瓜石長大，從小就在身為礦工的父母身旁幫忙整理細碎的礦石，金瓜石有許多屬於在地的故事，像是飄散著焦油味的黑屋頂、消失的坑道、有廟中廟的土地公廟等，很高興有機會可以和黃金博物館合作，透過深度旅行的方式，直接和遊客互動，將礦業的知識、金瓜石的故事告訴世人。

侯友宜表示，瑞芳區有豐富的礦業文化和歷史遺跡，水金九地區因獨特的自然景觀與礦業地景而被列為臺灣世界文化遺產潛力點，市府除了有系統性的文化保存，更重要的是與這些在地的耆老、達人或文史學者合作，共同建構新北學。

侯友宜還說，此外更要推動礦業文化觀光路徑，連結歷史記憶與在地生活，才能真正地達到臺灣礦業文化資產保存的目的，持續活絡在地礦業文化底蘊，帶動地方經濟與觀光發展，邁向永續發展的目標。

新北文化局長蔡佳芬表示，黃金博物館除了典藏、展覽、教育推廣活動等博物館常態性的服務，也一直不斷地在嘗試和社區居民合作，推出各種主題的小旅行、深度導覽行程，從館內專業礦山知識，走出博物館，擴及到社區內礦山人文導覽，深入探索周邊聚落。

磺火，台語又叫「蹦火仔」，今年黃金博物館和在地達人合作夜間磺火燈導覽體驗，就是希望能藉由文化觀光帶動地方發展，「蹦」出金瓜石夜經濟。

(中時 )