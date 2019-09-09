黃英綺（中）奪國際奧林匹亞地球科學賽銀牌，校長蔡枳松（右）及指導老師陳盈霖稱讚。（廖素慧攝）

嘉義女中高三學生黃英綺勇奪第13屆國際地球科學奧林匹亞競賽銀牌獎，是創校第1人，保送台大物理系是她的首選，她不補習，「喜歡被問問題」，她說，參加國際科賽要具備閱讀理解力、英文等能力。

今年國際地球科學奧林匹亞競賽於8月26日至9月3日在韓國大丘舉辦，43個國家163人參賽，台灣代表隊有師大附中、台中一中、高雄中學、嘉義女中共2男2女選手，榮獲3金1銀。

黃英綺上周五深夜凱旋歸國，是中南部地區唯一、嘉女創校第一人，校長蔡枳松率教務主任連珮瑩、學務主任兼指導老師陳盈霖親自接機，第一時間分享殊榮。

黃英綺的父親任職第五河川局工程司、母親是嘉基醫院藥劑師，她多才多藝，圍棋3段、學畫、參加嘉義市民管弦樂團拉中提琴，喜歡研究天文科學，也熱心服務，擔任糾察隊、圖書館志工，此次奪獎，捐出一半獎金給「樂讀班」作為獎助學金，「樂讀班」是英綺與父母從國二就創立的「共學教室」，提供小二到高二的學弟妹們一起學習、做功課、問問題。

黃英綺說，她喜歡研究天文，因為陳盈霖老師上課風趣，更讓她對地球科學有高度興趣，她「喜歡被問問題」，再去找答案，地科沒有標準答案，符合她喜歡多元探索問題的樂趣。

黃英綺說，此次奧林匹亞賽考題以風火水土4元素為主題概念，有筆試及實作，還有野外考察，帶選手到飯店附近的山，給放大鏡、地質錘讓選手考察岩層礦物質成分，此外，透過比賽及聯誼活動結交各國朋友，很棒的經驗。

(中時 )