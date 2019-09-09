勞動部統計，2018年畢業的大專生平均薪資34278元，跟2014年大專畢業又工作一年後的平均薪資相比，相隔四年竟然只多了1125元；至於大專畢業後該不該繼續念研究所？一窺社會新鮮人薪資行情後有驚人發現，滿街跑的大學生，完全在拉低水平。

根據勞動部2018年畢業生平均勞退提繳工資顯示，專科畢業平均工資3萬1330元，人數占比5.83%；學士畢業平均工資3萬0422元，人數占比74.33%；碩士畢業平均工資4萬9017元，人數占比18.85%；博士畢業平均工資6萬7495元，人數占比0.98%。值得注意的是，人數占比最高的是學士，占了7成以上，但平均薪資卻是最低，專科畢業的平均工資已經超過學士。

此外，勞動部調查發現，2018年畢業生找工作的時間長短依序是：學士平均1.45個月，專科1.21個月，碩士1.07個月，博士0.49個月，結果學士又墊底。有網友笑稱，博士平均0.49個月，等於不到兩周就找到工作，學士可能連履歷都還沒寫好！不但拉低了平均薪資，找工作的積極度也值得檢討。

(中時電子報)