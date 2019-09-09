日前鴻海集團創辦人郭台銘於4月接受國民黨主席吳敦義頒發榮譽黨員證，承諾會支持初選勝出的候選人但卻失信可能脫黨參選，永齡基金會副執行長蔡沁瑜9日上午接受訪問表示，郭董考量的是政黨利益和國家利益的輕重，被媒體問道郭台銘中秋節前會宣布參選，蔡沁瑜則表示，17日之前的日期都歡迎大家去猜測，猜對「參選日期」會送一盒有紙條的月餅。

對於馬前總統受邀參加韓國瑜8日新北造勢活動，致詞發生打斷的情況，蔡沁瑜表示心疼、惋惜、遺憾，被問到如馬英九幫郭台銘造勢，是否會讓他講完，蔡沁瑜說，這是做人的基本情意和道理，但也強調目前還沒到需要馬英九幫他們造勢的階段。

媒體追問郭董參選日期，蔡沁瑜回應，感謝大家的關心，17日之前還有將近一周時間，如果猜對會送紙條月餅；對於外界傳言汪用和將擔任郭辦發言人，蔡沁瑜說，聽到傳言很訝異，發言人團隊有在擴編，但是對於汪用和要當發言人一無所悉。

另外，周錫瑋喊話郭董脫黨參選就清黨，蔡沁瑜表示，面對周錫瑋的話不會做評論，就只能說「祝福」。

(中時 )