1700多位大學新鮮人接受CPR和AED操作訓練，體驗另類的入學見面禮。（曹婷婷攝）

學習救人當作新生見面禮！中華醫事科技大學108學年度新生訓練首日，1700多位大學新鮮人在曾信超校長等師長帶領下，接受CPR和AED操作訓練，過程雖然氣喘噓噓，但通過考驗後成就感十足，新生們對於校方安排的入學見面禮留下深刻印象。

中華醫大新生訓練今起一連舉行2天，除了安排導師班生相見歡、認識校園參觀導覽，特別的是，為了彰顯中華醫大醫事健康人才培育的教育特色，透過急救訓練展現醫事大學的特色。參與新生訓練的共有五專、二技、四技日間部1700多位新生，分成A、B、C、D、E等5個梯次實地操作。

校方以CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）急救訓練課程作為新生入學的見面禮，由衛保組和急救教練做示範講解後，曾信超校長帶領楊堉麟、孫逸民、殷立德、姜泰安等4位副校及王文正學務長和新生一起進行CPR和AED急救技術考驗。「一、二、三、四…」壓、放、吹氣…，新生們全神貫注學急救技巧，雖然過程氣喘噓噓，但通過考驗後大呼好有成就感，以後可以當搶救英雄了！

9、10日為期2天新生訓練，除了集體CPR和AED急救訓練，校方也安排導師班生相見歡、校園及教學設備道覽、社團簡介、健康促進及疾病防治宣導、逃生防災演練、職業興趣施測等多項活動，曾信超校長則利用「校長VS新生」時間向新生做校務簡報，讓新生對中華醫大的校務經營發展、系科成就及特色有進一步的認識。

曾信超強調，人力資源調查分析，未來的就業發展以和人類生命健康有關的職涯最有願景、收入也最穩定，中華醫大的多數系科都和生命健康有關，因此，畢業生就業率近93％，是全國技職大學院校第5名，期勉每位入學新生在學期間善用學校的資源，用心學習知識與專業技能，累積競爭力，將來畢業後成為業界愛用的人才。

為迎接遠地來的新生，校方特別組織手推車住宿親善服務隊，找來校隊選手擔任親善大使，幫助新生推送行李入住學校宿舍，貼心的服務讓家長和新生感到窩心不已。

(中時 )