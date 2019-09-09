蔡英文總統今天接見社會工作專業人員時表示，政府推出「逐年充實社工人力」及「全面調高社工薪資」兩大措施，增加超過3000名人力，調高公部門社工1500元到3000元不等的薪資，並建立民間單位「專業服務費補助制度」，預估受益人數1萬人以上，讓社工夥伴可以安心投入工作。

蔡英文表示，這幾年，政府積極補強社會安全網，在兒少保護、反毒、長照、身心障礙等領域，都推出許多新政策，也逐漸累積成績。而遍布在社會各個角落的社工夥伴，就是社會安全網「三年有成」最重要的關鍵推手。

社工平常承擔了許多責任，藉此機會，她要向所有社工夥伴說一聲「辛苦了，謝謝大家的付出。」前幾天，她收到高雄市社工職業工會寄來的毛巾，上面寫著「社工有這麼累嗎？」雖然是問句，不過她想答案很清楚，社工需要專業，又要同理案主的心情，加上工作分量不輕，確實是不容易的工作。

蔡英文指出，讓社工夥伴可以安心地投入工作，就是政府的重點目標。政府推出了兩大措施，第一，是逐年充實社工人力。前年行政院核定「強化社會安全網計畫」，逐年增聘社工人員，到明年底為止，預計將會增加超過3000名人力。人力更充足，就能減少第一線社工夥伴的工作負擔，也有助於提升服務品質。

第二是全面調高社工薪資。在公部門，政府把原本屬於計畫性質的「風險工作補助費」，調整成可以經常性編列和支領的人事費。明年起，公部門的社工同仁依工作性質，將會增加1500多元到3000元不等的薪資。

她提到，在民間單位，政府也推出補助計畫，依據學歷、執照、執行風險業務等標準，建立「專業服務費補助制度」，讓社工可以依年資調升薪資，有更長期穩定的職涯發展。另外，社福團體苦惱的勞健保、勞退雇主負擔，政府也增加補助，希望能減少社工明明已經很辛苦，卻還要被要求「共體時艱」的情況。

她說，以上薪資方案合計受益人數，預計會達到1萬人，公、私部門的社工薪資都會一起往上調。她認為，只有全面照顧社工，需要仰賴公私協力的社會安全網，才會滴水不漏。衛福部也持續注重社工的執業安全。所做的一切都是希望社工夥伴們在幫助別人之前，也一定要照顧好自己、安頓好生活。社工有加薪，民眾也會安心。

社工的辛苦、社工的心聲，她希望能多聽聽，集思廣益，一起為社工建立更好的制度和工作環境，蔡英文也再次強調，社工除了是專業的「助人工作者」，更是編織起社會安全網的關鍵行動者。台灣社會不能缺少社工，政府會支持社工到底，「我們一起來加油」。

(工商 )